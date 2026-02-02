Управление нижегородской транспортной системой планируют создать по концессии

Единую платформу управления транспортной системой «Спутник» планируют внедрить в Нижегородской области в рамках концессионного соглашения. Проект включен в перечень планируемых концессий регионального правительства на 2026 год.

Стоимость предварительно оценена в 1,69 млрд руб. Срок внедрения платформы — 31,5 месяца.

В состав объекта концессии войдут платформа «Спутник», специализированное программное обеспечение «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальной транспортной системы (ИТС)», ПО «Система прогнозирования и аналитики ДТП», стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушения ПДД, серверное и технологическое оборудование.

Как писал «Ъ-Приволжье», внедрять интеллектуальную транспортную систему в Нижнем Новгороде начали в 2021 году. Сейчас в нее входят несколько десятков «умных светофоров», собирающих данные о дорожном трафике и умеющих регулировать движение.

