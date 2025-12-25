«Газпром» поставит россиянам почти рекордные 386 млрд куб. м газа по итогам года

«Газпром» (MOEX: GAZP) в 2025 году поставит российским потребителям 386 млрд куб. м газа. Такой показатель близок к рекорду, заявил глава компании Алексей Миллер.

«В 2025 году потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" будет поставлено 386 млрд куб. м газа. И это практически абсолютный рекорд за всю историю поставок из Единой системы газоснабжения нашим российским потребителям. С чем я вас и поздравляю!» — сказал Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года (цитата по ТАСС).

По итогам 2025 года технически возможная сетевая газификация населенных пунктов России составит 91%, отметил глава «Газпрома». В этом году компания ввела в эксплуатацию новые участки газопровода «Починки – Анапа», завершив на юге страны важный этап проекта по расширению мощностей Единой системы газоснабжения, сказал Алексей Миллер. Суммарная протяженность участков составляет 616 км.

Строительство магистрального газопровода Белогорск – Хабаровск завершено на 64%, сообщил господин Миллер. Газопровод позволит газифицировать Белогорск в Амурской области и Биробиджан в Еврейской автономной области.