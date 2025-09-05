Обуховский завод поставил МСС щиты для строительства коричневой ветки метро

Обуховский завод завершил поставку оборудования компании «Метрострой Северной Столицы» для строительства участка коричневой ветки метро от станции «Каретная» до станции «Путиловская», сообщает пресс-служба Смольного 5 сентября.

Метростроители получили в свое распоряжение два тоннелепроходческих комплекса диаметром 5,6 м, два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами и 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра.

Поставленная техника уже активно используется. Один из щитов, получивший название «Вера», монтируют на новом участке Красносельско-Калининской линии. Работы ведутся в стартовой шахте на глубине более 60 метров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до конца года в Петербург поставят 40 новых вагонов для «коричневой» ветки метро.

Андрей Маркелов