Компания «Уфа-лайн» повысит стоимость проезда на четырех маршрутах

ООО «Компания Уфа-Лайн» с 1 марта повысит стоимость проезда в своих маршрутках, выполняющих рейсы на территории города.

С 1 марта до 46 руб. увеличится стоимость проезда по 220-му маршруту (санаторий «Салют» — Южный автовокзал), 224-му маршруту (улица Адмирала Макарова — микрорайон «Южный»), 288-му маршруту (оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Максимовка)» и маршруту 297 (поселок Некрасово — улица имени города Галле).

Цена проезда не зависит от способа оплаты и будет одинаковой как для наличных расчетов, так и для расчетов по банковской карте или карте «Алга», сообщает управление транспорта и связи мэрии города.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», с 1 февраля увеличилась стоимость проезда в автобусах государственных перевозчиков, а также в автобусах частников — Фаниса Батырова, ООО «Уфимские автобусные линии». ООО «Пан авто», Конофи Миназова.

Майя Иванова