В России продажи антидепрессантов за январь выросли почти на 20%

В России с 1 по 18 января по рецепту врача было куплено более полумиллиона упаковок антидепрессантов. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из подсчетов RNC Pharma для «Ъ».

По данным RNC Pharma, продажи антидепрессантов заметно увеличились с 2022 года. Тогда в России было продано 13,8 млн упаковок таких препаратов (на 8,9 млрд руб.). В 2023 году этот показатель увеличился до 15,8 млн упаковок, в 2024 году — до 19 млн. За 2025 год в стране купили уже 23,6 млн упаковок — почти на 20 млрд руб.

Согласно статистике Росстата, за четыре года — с 2020-го по 2024-й — первичная заболеваемость психическими расстройствами выросла на 18%. Количество новых случаев расстройств непсихотического характера (депрессии, тревожные и стрессовые расстройства) за этот период увеличилось на 21,5% — с 281 тыс. до 341,4 тыс.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «В здравом уме и тревоге».