В январе в Тюмени устранили 171 повреждение на распределительных сетях

УСТЭК подвела итоги работы в Тюмени за период с 25 декабря по 25 января. За это время на магистральных тепловых сетях было зафиксировано два повреждения, а на распределительных — 171, сообщили в администрации Тюмени. При этом январь 2026 года в городе оказался самым холодным за три года.

По сравнению с теми же периодами прошлых лет наблюдается снижение аварийности. Два года назад в аналогичный период на магистральных трубопроводах было зафиксировано семь повреждений, год назад — четыре. На распределительных сетях количество аварий составило 371 и 225 соответственно.

Среднемесячная температура воздуха в январе этого года составила -17,8°, что ниже показателей предыдущих отопительных периодов — -15,2° и -7,2°. В предпоследнюю неделю прошедшего месяца температура в отдельные дни опускалась до -36°.

Ирина Пичурина