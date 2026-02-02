WSJ: в документах из дела Джеффри Эпштейна упомянуты 47 жертв

В файлах из уголовного дела Джеффри Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США, содержатся имена 47 жертв, подсчитала The Wall Street Journal. Многие из них до сих пор не раскрывались. В документах упоминаются более 20 жертв, которые на момент предполагаемого изнасилования были несовершеннолетними.

В воскресенье стало известно, что при публикации документов 30 января не были скрыты 43 имени. Некоторые из них повторялись в материалах более 100 раз. До публикации Министерство юстиции просили не раскрывать имена пострадавших по их просьбе или по обращению адвокатов, однако многие обращения поступили уже после выхода документов. Сейчас ведомство удаляет имена тех жертв, которые попросили сохранить анонимность.

«Каждый раз, когда мы получаем сообщение от жертвы или ее адвоката о том, что, по их мнению, их имя было отредактировано неправильно, мы немедленно исправляемся»,— заявил ABC News заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш.

О чем стало известно после публикации 3 млн файлов из дела Эпштейна — в подборке «Ъ».

Кирилл Сарханянц