Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Умер бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), мастер спорта по легкой атлетике Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Господин Балахничев умер ночью 2 февраля. Причина смерти пока неизвестна. «Мы занимаемся организацией похорон»,— добавил господин Курбатов. Новость о смерти подтвердили в ВФЛА.

С 1995 года Валентин Балахничев занимал должность первого вице-президента Европейской легкоатлетической ассоциации на протяжении трех сроков, до 2007 года. С 2000 по 2003 год он был заместителем и первым заместителем председателя Госкомспорта Павла Рожкова и руководителя Росспорта Вячеслава Фетисова.

Валентин Балахничев возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год. После скандала с допингом вокруг победительницы «Олимпиады-12» Юлии Зариповой и бронзового призера летних Олимпийских игр 2008 года Татьяны Черновой, результаты которых были аннулированы, господин Балахничев ушел в отставку. До 2015 года Валентин Балахничев состоял в членстве исполкома Олимпийского комитета России и Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, а также был членом Совета IAAF (World Athletics).

