Минимущество ищет собственника для помещения Городской больницы № 3 в Ижевске

Минимущество Удмуртии проводит поиск организаций, заинтересованных в использовании помещения Городской клинической больницы № 3. Как сообщает пресс-служба министерства, площадь здания составляет 913,7 кв. м. Оно расположено по адресу: Ижевск, ул. Клубная, 42.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минимущество Удмуртии Фото: минимущество Удмуртии

Согласие на продажу указанного помещения правительство республики дало еще в мае 2024 года. В 2019 году поликлиника переехала в четырехэтажное здание по ул. Баранова.

Напомним, пристрой поликлиники в Глазове площадью 1,3 тыс. кв. м, расположенный по ул. Драгунова, 50 выставили на аукцион. Начальная цена составляет 22,5 млн руб. без учета НДС.

Анастасия Лопатина