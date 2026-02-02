Минимущество ищет собственника для помещения Городской больницы № 3 в Ижевске
Минимущество Удмуртии проводит поиск организаций, заинтересованных в использовании помещения Городской клинической больницы № 3. Как сообщает пресс-служба министерства, площадь здания составляет 913,7 кв. м. Оно расположено по адресу: Ижевск, ул. Клубная, 42.
Фото: минимущество Удмуртии
Согласие на продажу указанного помещения правительство республики дало еще в мае 2024 года. В 2019 году поликлиника переехала в четырехэтажное здание по ул. Баранова.
Напомним, пристрой поликлиники в Глазове площадью 1,3 тыс. кв. м, расположенный по ул. Драгунова, 50 выставили на аукцион. Начальная цена составляет 22,5 млн руб. без учета НДС.