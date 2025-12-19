Минимущество Удмуртии продаст пристрой поликлиники в Глазове

Пристрой поликлиники в Глазове площадью 1,3 тыс. кв. м, расположенный по ул. Драгунова, 50 выставили на аукцион, сообщает пресс-служба Минимущества Удмуртии. Начальная цена составляет 22,5 млн руб. без учета НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минимущество Удмуртии Фото: минимущество Удмуртии

Прием заявок для участия в торгах продлится до 6 февраля 2026 года, а итоги аукциона будут подведены 18 февраля. Ранее попытка продать данный объект в 2024 году не увенчалась успехом из-за отсутствия заявок.

Напомним, в Воткинске объявлен поиск новых собственников или арендаторов для бывшей детской больницы общей площадью 1,5 тыс. кв. м и служебного здания с кирпичным пристроем площадью 300 кв. м. Оба объекта расположены по адресу: улица Орджоникидзе, 39.

Анастасия Лопатина