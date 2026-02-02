Адвокаты жертв Эпштейна потребовали убрать материалы с сайта Минюста США

Адвокаты жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна обратились к двум федеральным судьям в Нью-Йорке с требованием обязать Министерство юстиции США удалить раздел с так называемыми «файлами Эпштейна». Поводом стали массовые ошибки при редактировании документов, из-за которых были раскрыты персональные данные потерпевших. Об этом сообщил ABC News.

По данным телеканала, за двое суток после публикации выявлены «тысячи случаев некорректного редактирования» почти в 100 эпизодах. В материалах, включая документы ФБР, остались не скрыты полные имена лиц, которые на момент преступлений были несовершеннолетними, а также адреса и банковские реквизиты.

В одном электронном письме со списком из 32 несовершеннолетних скрыто было лишь одно имя. По оценке адвокатов, ведомство допустило «возможно, самое вопиющее нарушение права жертв на неприкосновенность частной жизни за один день в истории Соединенных Штатов».

30 января Минюст США опубликовал 3 млн документов по делу Джеффри Эпштейна. Финансиста задержали в Нью-Йорке в июле 2019 года по обвинениям в организации в 2002–2005 годах визитов десятков несовершеннолетних девушек в его дом на Манхэттене. После его самоубийства в тюремной камере в августе того же года уголовное преследование было прекращено. В окружение Эпштейна входили высокопоставленные чиновники, крупные бизнесмены и представители шоу-бизнеса, включая бывшего президента США Билла Клинтона и нынешнего главу американской администрации Дональда Трампа.

