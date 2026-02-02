Свердловчан, сдающих жилье в аренду, обяжут передавать данные о жильцах в МВД

Жители Свердловской области, которые сдают свои квартиры или дома в аренду, будут обязаны сообщать полиции о квартирантах. Новые правила ввели в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности в соответствии с федеральными рекомендациями, сообщили в свердловском правительстве.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, собственникам жилья, которые сдают его во временное пользование, необходимо в течение суток передавать сведения о гражданах — ФИО, дату и место рождения, даты заезда и выезда, фото — в территориальные органы МВД России по Свердловской области. Отправить информацию в полицию можно по электронной почте. В правительстве напомнили, что ранее сведения об арендаторах передавали управляющие компании.

Из новых мер, которые ввели на территории региона, запрет на публикацию фото и видео контента с беспилотниками и ПВО.

За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии вводятся штрафы. Так, граждан могут оштрафовать до 2 тыс. руб., для должностных лиц предусмотрены штрафы — до 25 тыс. руб., для организаций — до 250 тыс. руб.

Если требования будут нарушены повторно, то штрафы возрастают до 5, 50 и 500 тыс. руб. соответственно.

Мария Игнатова