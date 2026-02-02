На базе СОКПБ в Свердловской области создадут единую психбольницу

По инициативе главных врачей четырех психиатрических больниц на Среднем Урале создадут единую профильную службу. Как сообщили в региональном минздраве, на базе Свердловской областной клинической психиатрической больницы (СОКПБ) будет создана единая психбольница — это должно упростить работу медикам и повысить доступность лечения для пациентов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мнения главврачей замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова заслушала на прошлой неделе в ходе собрания. По ее словам, продумать план реализации создания службы планируется в этом году. «Меня очень радует, что СОКПБ ориентируется на лучшие клиники страны. Это и создание Клиники памяти для пожилых пациентов, которым необходимо поддерживать когнитивный потенциал. Также мы обсуждали Клинику ментального здоровья для работающих жителей среднего возраста, у которых есть не столько заболевания, сколько жалобы соматического характера. Поэтому мы рассматриваем совершенно отдельное структурное подразделение для заботы о ментальном здоровье»,— сказала министр, добавив, что уже во многих регионах созданы единые профслужбы.

По словам главного врача СОКПБ Олега Сердюка, вопрос объединения психиатрической службы в регионе назрел давно — шаги к этому делались в 2009 и 2015 годах. Однако на сегодня у психбольниц Свердловской области разные условия финансирования, состояние зданий, перечень услуг. Главврач психиатрической больницы №3 Антон Токарь указал на разную загруженность учреждений пациентами — он отметил, что больницы уже взаимодействовали между собой, например, в рамках смены маршрутизации, но это было бы удобнее делать в едином учреждении.

«Не только психиатрическая служба планируется к объединению, но и наркологическая служба в Екатеринбурге будет единым звеном. Все три этапа — амбулаторный, стационарный и реабилитационный компонент будут реализованы в одном учреждении»,— добавил главный врач Областной наркологической больницы (ОНБ) Антон Поддубный.

Ирина Пичурина