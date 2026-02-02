В Институте русского языка РАН призвали защитить русский мат

Лингвисты убеждены, что мат в России нужно «защищать и спасать», рассказал «РИА Новости» сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов. Он отметил, что россияне стали чаще материться, из-за чего этот «уникальный пласт слов» может не сохраниться.

«Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли»,— сказал господин Пахомов.

Владимир Пахомов отметил, что полностью искоренять мат из языка не нужно. Он предложил провести просветительскую работу с носителями, чтобы те знали, в каком контексте уместно использовать эту лексику. Как именно такую работу можно проводить, господин Пахомов не уточнил.

30 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских парламентариев запретить мат. По его мнению, использование нецензурных слов «уродует богатый русский язык».

В России регулируется использование мата только на русском языке, бранная лексика на иностранных языках не запрещена. При этом в законах нет четкого определения перечня нецензурных слов, их определяют полиция и прокуратура. Роскомнадзор следит за употреблением мата в СМИ, а Федеральная антимонопольная служба — в рекламе. Согласно статье 20.1. КоАП, за использование мата в общественных местах налагается штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. или 15 суток ареста.