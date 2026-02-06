Что нам скажет товарищ Крупская

15 января открылось Всероссийское совещание школ взрослых, на которое съехались представители 23 губерний. В президиум совещания были избраны товарищи Крупская, Мещеряков, Милютин, Попов и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Крупская

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Надежда Крупская

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Открывший совещание заведующий школьным отделом Главполитпросвета тов. Милютин отметил усиленный рост школ взрослых, что говорит о росте политической активности рабоче-крестьянских масс, поэтому перед школами взрослых выдвигаются задачи большего охвата ими желающих получить знания. Школы взрослых необходимо связать с запросами повседневной жизни и взять курс на повышение качества их работы.

Выступившая далее тов. Н. К. Крупская в своей речи отметила, что вопрос о школах взрослых встает с особой остротой в определенные моменты.

Так, например, страстная тяга к знанию как орудию преобразования жизни была характерна для 1917 года. Гражданская война вопросы длительного приобретения знаний отодвинула на задний план, а возникавшие раньше как грибы народные университеты стали распадаться.

Теперь же школы взрослых самого разнообразного типа вырастают стихийно. Такое явление наблюдается и в провинции, и в деревне.

«Это зов жизни,— говорит тов. Крупская,— это требование времени. Поэтому сейчас школам взрослых необходимо уделить исключительное внимание. Строго определять их программы нельзя. Первое время необходимо чутко прислушиваться к голосу организованного слушателя. Это крайне необходимо, чтобы сделать школу взрослых живым организмом».

О совещании школ взрослых писали «Известия» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев