На перегоне в Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов. Никто не пострадал. В связи с аварией ожидаются задержки в движении пассажирских поездов. Об этом сообщается в Telegram-канале Горьковской железной дороги.

Инцидент произошел в 15:50 мск на перегоне Оричи — Шалегово. Грузовой поезд перевозил зерно. На место направлены восстановительные поезда.

Проезд по одному из путей перекрыт. Пассажиров электропоездов, следующих из Оричей и Лянгасово в Киров, будут на автобусах. В Оричи направили три автобуса большого класса для перевозки пассажиров.