Воронежский «Факел» сыграл вничью с узбекским «Кызылкумом» в товарищеском матче

В товарищеском матче воронежский футбольный клуб «Факел» и узбекский «Кызылкум» сыграли вничью со счетом 3:3. Игра прошла в турецком городе Белек в рамках зимних сборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Счет на второй минуте матча открыла воронежская команда, однако игроки «Кызылкума» сравняли его на 15-й минуте. После перерыва узбекские футболисты ненадолго вышли вперед, забив второй гол. Затем полузащитник «Факела» Равиль Нетфуллин сравнял счет до 2:2. На 62-й минуте нападающий воронежского клуба Максим Турищев вывел команду вперед, забив третий гол. Но удержать преимущество «огнеопасным» не удалось — игрок «Кызылкума» Ислом Кенжабоев сравнял счет.

В предыдущем матче в ходе сборов «Факел» обыграл сербский «Радник» со счетом 1:0. Игра стала первой для воронежцев в этом году. Следующие два товарищеских матча у «Факела» запланированы на 31 января: с «Графичаром» из Сербии и «Слогой» из Боснии. Утром воронежцы сыграют с сербской командой, а вечером — с боснийской.

Егор Якимов