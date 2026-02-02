Заболеваемость депрессиями и стрессовыми расстройствами в РФ за четыре года выросла на 21%

В России с 2020-го по 2024 год заболеваемость депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами выросла на 21,5%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился «Ъ». Первичная заболеваемость психическими расстройствами за этот период выросла на 18%.

В 2020 году было зарегистрировано 384,5 тыс. новых случаев психических расстройств (260,3 на 100 тыс. населения). В 2024 году этот показатель вырос до 453,9 тыс. (310,6 на 100 тыс.). Количество новых случаев расстройств непсихотического характера (депрессии, тревожные и стрессовые расстройства) за четыре года увеличилось с 281 тыс. до 341,4 тыс. При этом показатели шизофрении и психоза снизились — с 61,3 случая на 100 тыс. в 2015 году до 58,2 в 2024 году.

Показатели по диспансеризации пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями сократились: с 2015 по 2024 год число таких пациентов снизилось на 10,5%. При этом количество людей, получающих консультативно-лечебную помощь, увеличилось за тот же период с 2,14 млн до 2,29 млн.

Официальной статистики по психическим расстройствам за 2025 год пока нет. Однако количество проданных антидепрессантов косвенно указывает на динамику. В RNC Pharma по просьбе «Ъ» подсчитали, что с 2022 года по 2025 год число проданных упаковок антидепрессантов увеличилось с 13,8 млн до 23,6 млн. С 1 по 18 января 2026 года в России куплено уже более миллиона упаковок — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «В здравом уме и тревоге».