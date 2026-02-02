СКФО занял последние строчки рейтинга регионов по доступности бензина

Жители регионов Северо-Кавказского федерального округа оказались в конце общероссийского рейтинга по доступности бензина АИ-92, подсчитали эксперты РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Ингушетия заняла последнее, 85-е место: на чистую среднюю зарплату там купят всего 601 литр топлива по 62,4 руб. за литр, а цена выросла на 13,6% за год. Дагестан расположился на 84-й позиции с 612 литрами за 68,9 руб. (рост 24,2%), Кабардино-Балкария — на 82-й с 722 литрами по 61,9 руб. (+11,4%), Северная Осетия — на 81-й с 742 литрами по 61,4 руб. (+12,3%), Карачаево-Черкесия — на 80-й с 750 литрами по 62 руб. (+11,2%). Ставропольский край показал лучший результат в округе — 871 литр по 62,3 руб. при росте 10,6%, но все равно смог занять лишь 72 строчку списка.

Рейтинг строится по объему бензина АИ-92, который житель региона приобретает на среднемесячную чистую зарплату (без НДФЛ) за период с ноября 2024-го по октябрь 2025-го, деленную на цену топлива в декабре. Средняя цена АИ-92 по России составила 61,39 руб. за литр, что на 11,3% выше декабря 2024-го — вдвое быстрее инфляции. В 85 субъектах цена выросла, в Дагестане — сильнее всего (+24,2%), в Забайкалье — +23,4%, на Алтае — +21,9%. В СКФО высокие цены сочетаются с низкими зарплатами, в отличие от лидеров: Москва (2528 литров по 61,43 руб.), Чукотка (2463 литра), Ямал (2436 литров), Ненецкий округ (около 1900).

Топливный кризис 2025 года усугубил положение: летом и осенью цены росли на 1–2% ежемесячно из-за высокого спроса в отпуски и сельхозработы, простоев НПЗ на ремонтах и дефицита поставок в 10+ регионах. Правительство ввело запрет на экспорт бензина до конца года, мораторий на обнуление демпфера до мая 2026 года, нулевую пошлину на импорт до середины 2026-го и ужесточило правила торгов на СПбМТСБ. Это сбило ажиотаж: в ноябре–декабре цены снизились, но итоговый рост превысил инфляцию повсеместно.

Станислав Маслаков