МВД: создатели техцентра мошенников в Мурино получали по 12 тыс. рублей в день

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла подробности фигурантов, арестованных на прошлой неделе за создание «технического центра» или «узла связи» телефонных мошенников в Мурино. Они сотрудничали с мошенническими колл-центрами на территории Украины, обеспечивая им 5 тыс. мошеннических звонков в день и получая за свою нелегальную деятельность 12 тыс. рублей в день на человека в криптовалюте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По версии следствия, с августа 2025 года 20-летняя уроженка Псковской области и 28-летний молодой человек, перебравшийся в Петербург из республики Калмыкия, обеспечивали работу «сим-боксов» — устройств, позволяющих совершать звонки из-за границы, скрывая свое реальное местоположение.

Оборудование и SIM-карты, необходимые для осуществления их деятельности, молодым людям отправляли с помощью различных курьерских служб. С целью конспирации каждые 3-4 дня фигуранты переезжали в новую квартиру.

Задержания прошли в арендованных квартирах в городе Мурино и деревне Новое Девяткино. При обысках полицейские изъяли 2 шлюза, 2 ноутбука со специальным программным обеспечением, 2 роутера, 19 телефонов с перепиской и указаниями от кураторов, более 3500 SIM-карт, 7 банковских карт.

На данный момент установлена их причастность к 50 уголовным делам, возбужденным на территории нескольких регионов РФ. МВД возбудило в отношении предполагаемых помощников мошенников дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование средств связи).

28 февраля Пушкинский райсуд Петербурга заключил фигурантов под стражу.

Артемий Чулков