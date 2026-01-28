Суд в Петербурге арестовал двух человек за создание технического центра мошенников

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 26 марта Александра Деликова и Ирину Костину по делу о мошенничестве и неправомерном воздействии на информационную инфраструктуру. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, не позднее 15 сентября 2025 года было создана организованная группа для хищений денег у граждан путем обмана. В нее вошли Александр Деликов, Ирина Костина и другие неустановленные лица.

Фигуранты создали в арендованной квартире в доме на Воронцовском бульваре в Мурино технический центр, обеспечивающий бесперебойную связь и пропуск трафика для общения сообщников с потерпевшими. Для этого использовались GSM-шлюз, ноутбук, Wi-Fi-роутер и не менее 42 сим-карт.

С 18 по 20 сентября 2025 года участник группы позвонил одной из потерпевших, представившись сотрудником Центрального банка РФ, и под предлогом попытки несанкционированного оформления кредита убедил ее перевести 334,93 тыс. рублей на неустановленные счета.

Артемий Чулков