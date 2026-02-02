В Ставрополе реализуют 27 инвестпроектов за 45 млрд рублей

Объем частных инвестиций в основной капитал Ставрополя в 2025 году превысил 115 млрд руб. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко, передает пресс-служба городской администрации.

По информации господина Ульянченко, инициаторы инвестиционных проектов готовят к запуску в краевой столице еще шесть крупных проектов. Их общий объем составляет почти 2,24 млрд руб. Реализация позволит создать более 230 рабочих мест.

«В настоящее время в городе ведется сопровождение и мониторинг 27 инвестиционных проектов общей стоимостью около 45 млрд руб. Их осуществление предполагает появление 3,4 тыс. рабочих мест»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко