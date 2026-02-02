Самым доступным для избирателей парламентом России признан Госсовет Татарстана

Госсовет Татарстана признан самым открытым для избирателей региональным парламентом России. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование «Парламент на ладони», подготовленное фондом развития городского самоуправления «1870».

Рейтинг охватил деятельность 85 законодательных собраний за период с начала 2023 года по середину 2025 года. Оценивались шесть параметров, включая открытость принятия решений, законотворческой работы, обратной связи с гражданами, социальную доступность, равенство партий в СМИ и внутреннюю открытость.

По сумме всех показателей лидерами стали Госсовет Татарстана, Заксобрание Забайкальского края и Астраханская областная дума. Авторы исследования также отметили, что в целом парламенты Приволжского федерального округа демонстрируют наибольшую открытость по сравнению с другими регионами страны.

