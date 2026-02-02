Трамп пригрозил судом ведущему Grammy из-за острова Эпштейна

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что подаст в суд на ведущего церемонии вручения музыкальной премии Grammy Тревора Ноа после его шуток о связи главы государства с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

«Я никогда не был на острове Эпштейна или где-то рядом, и до сегодняшнего ложного и клеветнического заявления меня никогда не обвиняли в этом, даже фейковые СМИ», — написал Дональд Трамп.

Во время церемонии Тревор Ноа пошутил, что каждый музыкальный исполнитель хочет заполучить премию Grammy так же сильно, как Дональд Трамп — Гренландию. «Это вполне логично, ведь после смерти Эпштейна ему нужен новый остров, чтобы тусоваться с (42-м президентом США.— “Ъ”) Биллом Клинтоном»,— сказал Ноа. После он добавил, что это его «последний год» в качестве ведущего музыкальной премии.

В посте Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на ведущего: «Похоже, что мне придется отправить своих юристов, чтобы подать в суд на этого бедного, жалкого, бездарного, тупого ведущего, и подать на него на круглую сумму. <...> Приготовься, Ноа, мне предстоит с тобой повеселиться!»

В конце декабря Министерство юстиции США опубликовало около 30 тыс. файлов из уголовного дела против финансиста Джеффри Эпштейна, однако критики указывали, что обнародованы не все документы. 30 января американский Минюст обнародовал 3 млн страниц файлов из дела. В них имя Дональда Трампа упоминается более 3 тыс. раз. В файлах содержится составленный ФБР список обвинений в сексуализированном насилии против господина Трампа. Среди документов также представлены показания женщины, которая обвинила американского президента в изнасиловании, когда ей было 13 лет.

