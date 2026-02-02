Задержан владелец сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков

СКР задержал владельца сауны в Прокопьевске (Кузбасс), где в результате пожара погибли пять подростков. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в региональном управлении ведомства. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», фигурантом дела является Алексей Долгачев.

По версии следствия, предприниматель незаконно организовал в помещении на ул. Кубанской бизнес по оказанию услуг бани и сауны. Также он грубо нарушал требования пожарной безопасности — объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне правоохранители задержали администратора заведения. По данным следователей, 31 января фигурантка дела, «оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения». В результате возгорания погибли пять несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет, одной девушке удалось выжить.

Александра Стрелкова