Задержана администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки

Следственный комитет России по Кемеровской области задержал 36-летнюю администратора сауны в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Местонахождение владельцев заведения устанавливается, сообщили в СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В настоящее время с участием задержанной проводятся следственные действия. Проведен осмотр здания сауны, изъяты носители записей с камер видеонаблюдения, интересующая следствие документация. Допрашиваются свидетели»,— рассказали в правоохранительном ведомстве. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как писал «Ъ-Сибирь», вечером 31 января в частной сауне на улице Кубанской в Прокопьевске произошел пожар, в котором погибли пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Одной девушке удалось спастись. Компания молодых людей отмечала в сауне день рождения.

Следствие установило, что «деятельность организации осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности». По данным МЧС, площадь пожара составила 70 кв. м.

Гибель подростков в пожаре — это третье громкое уголовное дело, возбужденное в Кузбассе с начала года. 13 января стало известно о гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка, а 29 января — о смерти девяти постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске. Расследование уголовных дел по этим событиям находится на контроле федерального центра.

Михаил Кичанов