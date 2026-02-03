Сегодня исполняется 75 лет директору и главному редактору телеканала «Россия-Культура», продюсеру Сергею Шумакову

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шумаков

Его поздравляет кинорежиссер, сценарист, народный артист России Владимир Хотиненко:

— Дорогой Сережа! Даже немного странно обращаться к тебе так пафосно, но по-другому и нельзя, ведь и дата у тебя — замечательная, и ты — выдающийся созидатель. Был, есть и будешь. И в этот день я тебе желаю просто жить, радоваться, любить и творить, как ты этого хочешь и как ты это заслуживаешь. Благодарю судьбу и свою жену Татьяну, которые нас с тобой познакомили. Значит, для чего-то нам это было нужно! В своей жизни я чувствую не просто твое присутствие, а ты — очень важная часть моей жизни, даже если в какие-то периоды нечасто видимся. Но мы — вместе! Крепко-крепко обнимаю тебя. Желаю бодрости и Жизни, чтобы результаты твоего созидания продолжали всех радовать! Всегда твой!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»