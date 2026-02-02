Цены на зерно в России перешли к росту

В России цены на основные виды зерна за неделю выросли на 0,4–1,9%, следует из данных «Совэкон». Это первое с конца прошлого года подорожание после цикла снижения цен. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, оно связано с ограниченным предложением качественной пшеницы с высоким содержанием белка, растущим спросом со стороны зарубежных покупателей и логистическими ограничениями.

За неделю с 26 января по 1 февраля средняя стоимость пшеницы третьего класса выросла на 0,4% (около 50 руб.) и составила 13,4 тыс. руб. за тонну. Стоимость ячменя увеличилась на 1,9% (225 руб.) за неделю, до 12 тыс. руб. за тонну, кукурузы — на 1,6% (200 руб.), до 12,6 тыс. руб. за тонну. Цены на зерно четвертого класса увеличились на 0,8% (100 руб.), до 13,1 тыс. руб. за тонну. Стоимость продукции пятого класса составила примерно 11,6 тыс. руб. за тонну (+0,9% или 100 руб.).

Подорожание пшеницы связано с закупками мукомолов, которые готовы платить больше за качественное зерно — то, что содержит около 25% клейковины. При этом аналитики называют сдержанным внутренний спрос на зерно. Некоторые эксперты отмечают спрос на зерно из России со стороны экспортеров. Заметные закупки провели Саудовская Аравия и Алжир. По прогнозам, рост внутренних цен на зерно будет недолгим — на рынке сохраняется существенный запас предложения, а стоимость доллара остается низкой.

