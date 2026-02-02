Число регистраций новых риэлторских компаний в РФ выросло за год почти на 12%

В 2025 году в России было зарегистрировано 9,3 тыс. структур, основной вид деятельности которых агентства недвижимости, следует из данных проекта «Контур.Фокус» (есть у «Ъ»). Год к году этот показатель вырос на 11,7%, став максимальным за пять лет. Общее количество работающих в России риэлторов выросло на 6,7% год к году, до 53,6 тыс. структур на 1 января 2026 года. За пять лет прирост достиг 15,7%.

Риэлторских структур в России становится больше в условиях охлаждения спроса на жилье. Согласно Dataflat.ru, в 2024 году общее количество заключенных в стране договоров долевого участия сократилось на 22,1%, до 566,6 тыс. В 2025 году началось крайне сдержанное восстановление: значение выросло на 2,9%, до 583 тыс. Количество сделок на вторичном рынке Москвы за прошлый год сократилось на 3,8%, до 140,6 тыс., следует из данных Росреестра.

В «МИЭЛЬ "На Николоямской"» заявили, что на первичном рынке России с участием риэлторов и агрегаторов сейчас проходит 70% сделок. Показатель на вторичке выше — 95%. Клиенты, раньше действовавшие самостоятельно, теперь чаще обращаются за сопровождением, считают в «Контур.Фокусе».

