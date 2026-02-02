Квартирный запрос

Количество новых регистраций риэлторского бизнеса в России в 2025 году выросло на 11,7% год к году, став максимальным за пять лет, а всего компаний стало больше на 6,7%. Это объясняется охлаждением рынка недвижимости: с падением спроса девелоперы и собственники вторичного жилья активно ищут дополнительные каналы продаж. При этом порог входа на рынок риэлторских услуг остается невысоким.

В 2025 году в России было зарегистрировано 9,3 тыс. структур, основной вид деятельности которых агентства недвижимости, подсчитали в проекте «Контур.Фокус». Год к году этот показатель увеличился на 11,7%, став максимальным за пять лет. Общее количество работающих в России риэлторов, по данным аналитиков, выросло на 6,7% год к году, до 53,6 тыс. структур на 1 января 2026 года. За пять лет прирост достиг 15,7%.

Управляющий директор «МИЭЛЬ "На Николоямской"» Александр Москатов говорит, что на первичном рынке России с участием риэлторов и агрегаторов сейчас проходит 70% сделок. Показатель на вторичке выше — 95%. Оба значения, по мнению эксперта, сейчас растут. Клиенты, раньше действовавшие самостоятельно, теперь чаще обращаются за сопровождением, констатирует аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова.

Согласно Dataflat.ru, в 2024 году общее количество заключенных в стране договоров долевого участия сократилось на 22,1%, до 566,6 тыс. В 2025 году началось крайне сдержанное восстановление: значение выросло на 2,9%, до 583 тыс. Количество сделок на вторичном рынке Москвы за 2025 год сократилось на 3,8, до 140,6 тыс., следует из данных Росреестра.

Мотиватором к покупке жилья часто выступает доступность ипотеки — когда льготные финансовые инструменты охлаждаются, роль риэлторов начинает расти, поясняет директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе. Он говорит, что со снижением проникновения ипотеки девелоперы сталкиваются с выбором: вводить рассрочку, что плохо сказывается на наполняемости эскроу-счетов, либо выстраивать партнерские продажи через агентства.

Александр Москатов связывает рост востребованности риэлторов со стремлением бизнеса выполнить планы продаж, финансируя каналы привлечения клиентов. Руководитель отдела агентских продаж жилой и коммерческой недвижимости А101 Юрий Бибин отмечает, что услуги риэлторов девелоперы могут оплачивать по факту заключения сделок, в то время как другие каналы привлечения клиентов обычно предполагают предоплату. Заместитель гендиректора по продажам девелопера Hansa Group Анастасия Суханова связывает развитие риэлторских услуг с усложнением рынка недвижимости. «От проекта к проекту могут сильно отличаться условия покупки, инвестиционные стратегии, наличие рассрочек»,— поясняет она.

Руководитель направления по работе с партнерами девелопера «Мангазея» Кирилл Полумордвинов связывает увеличение числа брокеров с общим развитием экосистемы вокруг рынка жилищного строительства: появляются брокеры, которые ведут клиентов годами.

Он предупреждает, что доля агентских продаж у компаний может разниться в зависимости от выбранной стратегии. Одни игроки полностью опираются на брокерские каналы, другие — осознанно развивают прямые продажи. Хотя гендиректор VSN Group Яна Глазунова комфортным для бизнеса называет значение в 40%.

Как инструмент привлечения спроса консультанты работают и на вторичном рынке: если в периоды высокой активности сделки удается заключать быстро, то сейчас процесс затягивается и ценность брокера становится очевидной, отмечает господин Москатов. Господин Лобжанидзе добавляет, что на рынке готового жилья риэлторы работают с более сложными объектами. У них длиннее история и больше рисков, связанных с наследованием, приватизацией, разделом имущества и т. п., перечисляет он.

Выход на рынок риэлторских услуг остается простым. Яна Глазунова обращает внимание, что в профессию может прийти любой желающий — качество услуг здесь не отслеживается. Доходы консультантов строятся на комиссиях от продаж. Господин Полумордвинов говорит, что в среднем на рынке квартир и апартаментов это 3% от цены сделки, в случае загородных объектов — 5%. Управляющий директор категории «Вторичная и загородная недвижимость» компании «Авито Недвижимость» Сергей Еремкин отмечает, что около 50% риэлторского рынка сейчас занимают частные брокеры, остальную долю — агентства.

Александра Мерцалова