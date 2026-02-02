В России намерены повысить нагрузку на крупных потребителей электроэнергии

Правительство по поручению президента решило внедрить механизм take-or-pay в электросетях, сообщили источники “Ъ”. До 15 апреля Минэнерго необходимо внести проект постановления о введении для новых потребителей (более 670 кВт) обязательства по оплате услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности.

Сейчас услуги по передаче электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления, но электросетевые компании должны поддерживать мощности в объемах, заявленных при техническом присоединении (ТП), то есть и тех, что фактически не используются. Усиления ответственности потребителей за заявленную мощность многие годы добивались «Россети».

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что поддерживают внедрение нового механизма. В Минэнерго прокомментировали, что механизм take-or-pay, в соответствии с поручением Владимира Путина, предусматривается для новых потребителей присоединенной мощностью от 670 кВт.

Правительство также готовится ввести полный запрет на ТП новых потребителей к магистральным сетям Единой национальной энергосистемы (ЕНЭС). Вместо этого крупному энергоемкому бизнесу будет предложено платить за передачу электроэнергии по более высокому котловому тарифу распредсетей.

Подробности — в материале «Ъ» «Тарифы забурлили в котле».