Два человека погибли из-за налета БПЛА на Старый Оскол

Два человека погибли в Старом Осколе во время пожара, который начался из-за удара беспилотника по жилому дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал, что из-за удара беспилотника загорелось частное домовладение. От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Поврежден автомобиль.