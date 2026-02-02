США нарастили закупки медицинских приборов из России до максимума за три года

В ноябре 2025 года поставки приборов, используемых в медицине и ветеринарии, из России в США выросли вчетверо в годовом выражении, до 216,7 тыс. Это стало максимумом с марта 2022 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

В месячном выражении поставки выросли втрое, в годовом — в 3,9 раза. Поставлялись в том числе электродиагностическая аппаратура и детали для нее (на $19 тыс.), стоматологические приборы и устройства ($17,2 тыс.) и прочие виды приборов ($180,5 тыс.). По итогам 11 месяцев прошлого года американский импорт медицинских приборов составил 809,5 тыс., увеличившись на 32% год к году.

США также поставляли медоборудование в Россию. В месячном выражении поставки в ноябре выросли в 1,8 раза, в годовом — на 21%, до 8,9 млн, что стало рекордом с сентября 2024 года.

В сентябре Евросоюз закупил у России медикаментов на €7,6 млн, что стало максимумом с декабря 2020 года. Как выяснил «Ъ», осенью международные фармкомпании, отказавшись несколько лет назад от проведения клинических испытаний новых препаратов в России, попросили FDA — регулятора рынка медикаментов США — поспособствовать возобновлению этой практики.

Подробности — в материале «Ъ» «Западная фарминдустрия вылечилась».