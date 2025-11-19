ЕС закупил у России лекарств на рекордную за пять лет сумму

По итогам сентября Евросоюз (ЕС) закупил у России медикаментов на €7,6 млн. Это стало максимумом с декабря 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В месячном выражении поставки выросли в 7,2 раза, в годовом — почти в пять раз. Импорт по итогам трех кварталов года составил €26,9 млн, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями российских лекарств были Словения (на €6,5 млн), Венгрия (€951 тыс.).

Россия также закупает лекарства в ЕС: в сентябре импорт вырос на 14% в месячном выражении и на 9% в годовом, до €553,8 млн. Крупнейшими поставщиками лекарств в страну были Германия (на €134,6 млн), Нидерланды (€82,7 млн), Бельгия (€78,1 млн), Словения (€49 млн) и Австрия (€31 млн).

Как выяснил «Ъ», международные фармкомпании, отказавшись несколько лет назад от проведения клинических испытаний новых препаратов в России, попросили FDA — регулятора рынка медикаментов США — поспособствовать возобновлению этой практики. Производители приостановили исследования, на что в России ответили принудительным лицензированием оригинальных препаратов, которые иностранные компании не могут вводить в оборот без проведения в стране клинических испытаний.

Подробности — в материале «Ъ» «Западная фарминдустрия вылечилась».