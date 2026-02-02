Владелец сауны в Прокопьевске и его брат задержаны по делу о гибели подростков

В Прокопьевске Кемеровской области задержаны владелец частной сауны и его брат. Вечером 31 января в сауне погибли пятеро подростков.

Как сообщило управление СКР по Кузбассу, задержанных предпринимателя и его брата подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек. Кроме того, следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности (ст. 293 УК РФ).

31 января в сауне в Прокопьевске отдыхали шестеро подростков. Они отмечали дни рождения сразу двух человек из компании. После начала пожара выбраться из здания смогла одна девушка, остальные подростки погибли.

Причиной возгорания, по версии следствия, стало нарушение требований пожарной безопасности. Задержана администратор заведения.

