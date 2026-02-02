В Госдуме готовят законопроект о взыскании выплат с виновников ДТП

В Госдуме готовят законопроект, обязывающий страховые компании взыскивать выплаченные по ОСАГО средства с виновников ДТП, если авария произошла при отягчающих обстоятельствах. Документ внесут на рассмотрение палаты в понедельник.

Как сообщает «РИА Новости», инициатива направлена на «более эффективное и справедливое формирование тарифной политики» по ОСАГО.

«Чтобы не терять деньги, (страховщики,— "Ъ") перекладывают свои расходы на добросовестных водителей, увеличивая тарифы. Поэтому мы с коллегами взялись сделать финансовый регресс для водителей-лихачей обязательным»,— сказал соавтор документа, глава комитета по труду Ярослав Нилов. Речь идет о случаях, когда вред причинен умышленно, в состоянии опьянения, при отсутствии прав или оставлении места ДТП.

Законопроект вводит несколько механизмов для упрощения процедуры взыскания. Банк России будет обязан публиковать статистику по регрессным требованиям по стране. Кроме того, страховщикам предпишут использовать приказное судопроизводство, что ускорит процесс.