Биткойн опускался ниже $75 тысяч впервые с апреля 2025 года

Стоимость биткойна падала ниже $75 тыс. впервые с 7 апреля 2025 года, следует из данных криптовалютной биржи Binance. По состоянию на 6:30 мск стоимость биткойна составляла $74,8 тыс.

К 7:15 биткойн замедлил падение — криптовалюта дешевеет на 3,83% и торгуется на уровне $75,6 тыс.

В конце прошлой недели рынок пережил новый обвал криптовалют. Отсутствие очевидных причин для роста крипторынка заставляет институциональных инвесторов выводить активы из ETF. Краткосрочные перспективы остаются негативными: при худшем сценарии уже к 2027 году цена актива может упасть до $40 тыс.

Подробности — в материале «Ъ» «Биткойн совсем скатился».