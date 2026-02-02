Жителя Кузбасса впервые оштрафовали за поиск экстремистских материалов

В Кузбассе 16-летнего подростка привлекли к административной ответственности за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним (ст. 13.53 КоАП РФ). Законных представителей юноши обязали выплатить штраф в размере 3 тыс. руб., сообщает ГУ МВД региона.

По данным полиции, с марта по декабрь 2025 года студент местного техникума после изучения запрещенных материалов сохранил символику и атрибутику запрещенной организации в одном из мессенджеров, а также на своем смартфоне.

В пресс-службе областного ГУ МВД «Ъ-Сибирь» уточнили, что это первый подобный случай привлечения местного жителя к ответственности по ст. 13.53 КоАП РФ.

Как писал «Ъ», в декабре 2025 года в Свердловской области вынесли первое в России решение по ст. 13.53 КоАП РФ. В городе Каменске-Уральском суд назначил штраф 20-летнему медику Сергею Глухих в размере 3 тыс. руб. за то, что он «нагуглил» шеврон националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Закон о штрафах до 5 тыс. руб. для физических лиц за поиск в сети «экстремистских материалов» был принят в июле 2025 года и вступил в силу 1 сентября.

Александра Стрелкова