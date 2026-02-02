Екатеринбург получит 50 троллейбусов «Горожанин» от УТТЗ

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ) отправит Екатеринбургу 50 экологически чистых троллейбусов «Горожанин» (УТТЗ-6241), сообщили в пресс-службе предприятия. Два из них прибыли из Башкортостана в город накануне.

Ранее в Екатеринбург на обкатку планировали отправить троллейбус-«гармошку» модели УТТЗ-6243 от Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Его салон рассчитан на 150 пассажиров. Машина способна функционировать при температуре от -40 до +40 градусов.

Ирина Пичурина