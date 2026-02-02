Венесуэла впервые отправила на экспорт сжиженный нефтяной газ

Венесуэла впервые экспортировала партию сжиженного нефтяного газа, сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

«Горжусь, что могу поделиться этим моментом: из Венесуэлы вышло судно Chrysopigi Lady с первой партией сжиженного нефтяного газа… Это достижение для благосостояния венесуэльского народа»,— написала госпожа Родригес в Telegram. Покупателя топлива она не назвала.

Ранее Венесуэла направляла весь объем сжиженного газа на внутренний рынок, полностью покрывая внутренний спрос. В январе власти страны объявили о подписании контракта на экспорт газа, не уточнив покупателя.

