К Джону Кеннеди приписали Дональда Трампа

Неожиданное решение попечительского совета вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди переименовать его в Центр Трампа—Кеннеди стало поводом для судебных, политических и культурных споров. Они затронули Белый дом, Конгресс, семью Кеннеди, вашингтонскую публику, да и всех граждан США. Борьба вокруг названия центра выходит далеко за рамки надписи на фасаде здания: речь идет об очередном фронте культурной войны вокруг того, кто и на каких основаниях имеет право вписывать себя в американскую историю. С подробностями из Вашингтона — корреспондент “Ъ” Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надпись на переименованном Центре имена Джона Кеннеди уже переделана (19 декабря 2025 года)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Надпись на переименованном Центре имена Джона Кеннеди уже переделана (19 декабря 2025 года)

Член Палаты представителей от Демократической партии Джойс Битти на днях подала судебный иск с требованием удалить имя Трампа из нового названия Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Ответчики по иску — сам президент и лояльные ему лица, назначенные в попечительский совет центра. Истец утверждает, что состоявшееся на прошлой неделе голосование об изменении названия было незаконным, поскольку для переименования здания требуется акт Конгресса.

Интересы истца представляют Норман Эйзен, советник по этике Белого дома в администрации Барака Обамы, а также Натаниэль Зелински из вашингтонской группы по судебным разбирательствам.

Эйзен заявил The New York Times, что изменение названия, изначально утвержденного Конгрессом, «нарушает Конституцию и принцип верховенства права».

Источник издания в Белом доме отметил, что категорически не согласен с такими оценками и не ожидает, что решение о переименовании центра будет дополнительно проведено через Конгресс. К слову, с учетом того, что на данный момент обе его палаты контролируются республиканцами, принятие позитивного решения на этот счет было бы весьма вероятным.

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди объединяет несколько площадок — от оперного театра до концертного зала и камерных сцен — и служит базой для Национального симфонического оркестра и Вашингтонской национальной оперы. Ежегодно в центре проводится награждение лауреатов премии Kennedy Center Honors, в рамках которой государство чтит ключевых фигур национальной культуры. Одновременно с этим центр — национальный мемориал Джона Кеннеди. Конгресс переименовал центр искусств в честь бывшего президента в соответствии с законом, принятым после его убийства в 1963 году.

Центр с самого начала был вовлечен в американские культурные войны. При демократических администрациях Барака Обамы и Джо Байдена политика центра заметно сдвигалась в сторону более инклюзивной и социально ориентированной повестки.

Наряду с похвалами за «открытость» и социальную миссию в адрес Центра Кеннеди регулярно звучала критика: часть консервативных комментаторов и деятелей культуры обвиняла учреждение в том, что акцент на разнообразии и инклюзивности нередко превращался в самоцель и начинал подменять собой художественные критерии, фактически маргинализируя искусство.

Когда в феврале Дональд Трамп был избран председателем попечительского совета центра, он начал массовую чистку: тех членов совета и представителей топ-менеджмента, кто не разделяет взгляды нынешнего президента на искусство и культуру, заменили на лояльных ему людей. В новый совет вошли ближайшие соратники главы Белого дома. Часть прежних попечителей, связанных с демократами, лишилась должностей. При этом появились новые имена — в частности, супруга вице-президента Уша Вэнс, советник президента Дэн Скавино, стратег Сьюзи Уайлс.

Президент в своих выступлениях обещал сделать центр «снова великим» и шутил, что с учетом активной деятельности по спасению центра его можно было бы переименовать в Центр Трампа—Кеннеди.

По словам источника CNN, знакомого с ситуацией, совет директоров, сформированный по личному назначению президента, одобрил его пожелание на заседании в четверг, 18 декабря. Сообщалось, что Трамп также участвовал в заседании по телефону.

Позже в тот же день, на мероприятии в Овальном кабинете, президент заявил, что польщен и удивлен результатами голосования. «Этот вопрос поднял один из очень уважаемых членов совета директоров, и они проголосовали по нему, а членов совета директоров много, и они проголосовали единогласно»,— утверждал глава Белого дома. В четверг сайт центра был обновлен и переименован. Новые буквы на фасаде самого здания появились в пятницу, 19 декабря.

Хотя Белый дом заверял, что решение было единогласным, демократка Джойс Битти заявила, что это не так. По словам конгрессвумен, она «участвовала в этом звонке, но, когда пыталась нажать кнопку, чтобы выразить свою обеспокоенность, задать вопросы и, конечно же, проголосовать», ей отключали микрофон.

Консерваторы в соцсетях и медиа в основном приветствуют решение попечительского совета, поясняя, что Трамп спас центр от финансового краха и управленческого разложения при демократах.

В риторике республиканцев акцент делается на том, что мемориальная функция в честь Джона Кеннеди «остается нетронутой», а добавление имени Трампа лишь расширяет историческую рамку (закон требует, чтобы «в общественных местах Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди не были установлены или обозначены дополнительные мемориалы или мемориальные доски»). Более того, продвигается тезис о том, что Трамп «завоевывает еще одну цитадель старого истеблишмента», продолжая «осушать вашингтонское болото». Что касается вопроса законности такого шага — его консерваторы предпочитают не затрагивать.

Семья погибшего 35-го президента в основном без энтузиазма отнеслась к такому повороту. «Центр Кеннеди — это живой мемориал павшему президенту, и по федеральному закону он назван в честь президента Кеннеди. Его нельзя переименовывать — так же, как нельзя переименовывать Мемориал Линкольна»,— приводит CNN слова бывшего конгрессмена Джо Кеннеди III, внучатого племянника покойного президента.

Что касается обычных вашингтонцев, то, судя по опросу, проведенному местным телеканалом WUSA9, решение вызвало в основном негативную реакцию.

Кто-то из прохожих напоминал: право на то, чтобы его именем был назван центр, Кеннеди получил посмертно и решение принимали народ и Конгресс. Один из сторонников 47-го президента заявил журналистке, что «это слишком даже для Трампа».

Не без иронии к переименованию отнеслись и в соцсетях. Одним из самых популярных в этом контексте оказался видеоролик, созданный при помощи ИИ: Трамп появляется в Южной Дакоте на фоне величественного массива Блэк-Хиллз (гора Рашмор, пантеон отцов-основателей и великих президентов). В видео 47-й президент собственноручно высекает свой профиль рядом с барельефами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Пользователи отмечали, что по логике это должно быть следующим шагом Трампа.