Илон Маск указал на свою роль в публикации файлов Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что он, как никто другой, «боролся за полное обнародование» файлов Эпштейна. По его словам, он готов «принять любую боль в будущем», чтобы «сделать больше для защиты детей».

«Я знал, что меня будут безжалостно очернять, несмотря на то, что я никогда не посещал его вечеринки, не летал на его самолете “Лолита Экспресс”, не ступал на его жуткий остров и вообще не делал ничего плохого. Тем не менее, невыносимая боль от обвинений в том, что я являюсь полной противоположностью себе, стоила того»,— написал Илон Маск в соцсети X.

Как добавил миллиардер, он понимал, что «СМИ, крайне левые пропагандисты и те, кто на самом деле виновен», будут все отрицать и выдвинут против него встречные обвинения. «Сильный должен защищать тех, кто не может защитить себя сам, особенно уязвимых детей»,— указал он в публикации.

30 января Минюст США опубликовал около 3 млн документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в сутенерстве и секс-торговле. Среди материалов была в том числе переписка Илона Маска с Джеффри Эпштейном. Сам господин Маск связь с финансистом отрицает.

Подробнее — в материале «Ъ» «Секретные файлы выставили на всеобщее обозрение».