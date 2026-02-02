Основным владельцем девелопера Instone Development стал фонд «Талант и успех»

Основным владельцем складского девелопера Instone Development стал фонд «Талант и Успех», председателем правления которого числится виолончелист и народный артист России Сергей Ролдугин.

На изменения в системе СПАРК, которые появились 29 января, обратил внимание Forbes. Как уточняет издание, теперь фонд «Талант и успех» владеет 84% Instone Development напрямую. Еще 11% принадлежат ООО «Цинтэкс», которым полностью владеет фонд. Еще 5% принадлежат Валерию Жукову.

Ранее девелопер принадлежал ЗПИФам «Азимут» и «Арбатский» под управлением «Меркури Кэпитал Траст», компании «Цинтэкс» и Валерию Жукову. «Цинтэкс» тогда контролировал бывший глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов.

В 2025 году Арбитражный суд Башкирии признал недействительными сделки по приобретению Алексеем Митюшовым акций шести предприятий, в числе которых «Салаватнефтемаш» и Салаватский катализаторный завод. Все они перешли под управление «Нефтехимремстроя». В сентябре стало известно, что «Нефтехимремстрой» также получил в управление структуры Instone Development.