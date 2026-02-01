Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о 26-градусном морозе ночью

В ночь на 2 февраля в Москве и Московской области ожидаются морозы до 26 °C, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Местами возможен снегопад.

«На фоне облачности с прояснениями столбики термометров в Москве могут показать грядущей ночью от 21 до 23 градусов, по области — до 26 градусов»,— сообщили в Гидрометцентре.

Погода 2 февраля будет облачной, температура в столице составит 14-16 °C. В Московской области она опустится до 19 °C. Прогнозируется ветер со скоростью 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица. Синоптики не исключают небольшой снег.

Сегодня в центре погоды «Фобос» сообщили, что в ночь на 1 февраля в Москве зафиксирована самая низкая температура с начала зимы — 21 °C. В Подмосковье, в Волоколамске, температура опустилась до 24,3 градуса. Из-за аномально холодной погоды и снегопадов до 23:00 мск 3 февраля в Москве и области действует оранжевый уровень погодной опасности. По словам синоптиков, климатическая норма составляет 6-8°C.

О снегопаде в Москве — в материале «Ъ».