На Кубани при ударе БПЛА выбило окна в многоквартирном доме

В Славянске-на-Кубани при ударе беспилотника выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. Пострадавших нет. На месте инцидента работают специальные и оперативные службы.

В оперштабе также сообщили о найденных в Красноармейском районе региона обломках БПЛА. Их обнаружили на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском. От падения фрагментов беспилотника никто не пострадал.

По данным Минобороны России, с 08:00 до 18:00 мск над Россией сбили 38 БПЛА. Больше всего беспилотников уничтожили над Белгородской областью — 27 дронов. Над Краснодарским краем сбили шесть дронов.