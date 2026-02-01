В Ельцин-центре открыли выставку «Два президента» к юбилеям Ельцина и Горбачева

В атриуме Ельцин-центра в Екатеринбурге представили экспозицию «Два президента». Выставка архивных снимков посвящена 95-летию со дня рождения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка архивных фотоснимков «Два президента» Фото: София Паникова Интерактивный стенд, где можно послушать прощальные речи Горбачева и Ельцина в конце карьеры Фото: София Паникова Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Выставка архивных фотоснимков «Два президента» Фото: София Паникова Интерактивный стенд, где можно послушать прощальные речи Горбачева и Ельцина в конце карьеры Фото: София Паникова Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина Фото: София Паникова

Михаил Горбачев (1931-2022) был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991) и единственным президентом СССР (1990-1991). Борис Ельцин (1931-2007) стал первым президентом России (1991-1999).

«Мы представляем людей, которые изменили течение прошлого века и ход нынешнего не только для России, но и для всего мира. Мы свели Горбачева и Ельцина лицом к лицу. Но не сталкивали и не противопоставляли, потому что в их человеческих судьбах значительно больше общего, чем различий»,— рассказал на открытии исполнительный директор Президентского центра Бориса Ельцина Александр Дроздов.

Выставочное пространство разделено на четыре тематические зоны, с каждой стороны показаны жизненные этапы исторических фигур. По словам директора музея Бориса Ельцина Анны Бородулиной, судьбы двух президентов очень часто «рифмовались».

Открывает экспозицию «Завтра была оттепель», где показаны эпизоды из юности будущих политиков. В 1950 году Михаил Сергеевич поступил в МГУ на юридический факультет. Борис Николаевич поступает в 1949 году в Уральский политехнический институт (теперь УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина). Они первые в своей семье, кто получает высшее образование.

С другой стороны «Любовь». Своих единственных и любимых жен они тоже встречают именно в студенческие годы.

Далее стенд «Борьба и единство», с другой — «Социализм с человеческим лицом». На фотографиях Горбачев и Ельцин часто в окружении людей на демонстрациях, стройках, посещении колхозов и производственных коллективов. Анна Бородулина уточнила, что для Советского Союза были нехарактерны публичные политики, которые стремятся к живому взаимодействию.

Самым ярким моментом стало выступление на Октябрьском пленуме ЦК КПСС в 1987 году. Ельцин раскритиковал Горбачева за его «полуперестройку» и «полуреформы». На фото запечатлено, как во время съезда КПСС в 1990 году Ельцин публично покидает партию и остается беспартийным до конца своей жизни.

Завершает показ интерактивная экспозиция, где можно услышать запись прощальную речь каждого лидера страны в телеобращении.

«Очень важно думать о политиках в человеческом измерении. Это сложные люди. Такую власть выдерживать, безусловно, тяжело. Достоинства, недостатки, преимущества, слабости. Они у всех нас есть. Михаил Сергеевич и Борис Николаевич даже в своей политической карьере, в первую очередь, были людьми с ценностями. Вот это, мне кажется, то, что их более всего объединяет»,— подчеркнула Анна Бородулина.

Фотовыставка будет открыта до 29 марта. Вход свободный.

София Паникова