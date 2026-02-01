Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ельцин-центре открыли выставку «Два президента» к юбилеям Ельцина и Горбачева

В атриуме Ельцин-центра в Екатеринбурге представили экспозицию «Два президента». Выставка архивных снимков посвящена 95-летию со дня рождения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Предыдущая фотография
Выставка архивных фотоснимков «Два президента»

Выставка архивных фотоснимков «Два президента»

Фото: София Паникова

Интерактивный стенд, где можно послушать прощальные речи Горбачева и Ельцина в конце карьеры

Интерактивный стенд, где можно послушать прощальные речи Горбачева и Ельцина в конце карьеры

Фото: София Паникова

Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина

Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина

Фото: София Паникова

Следующая фотография
1 / 3

Выставка архивных фотоснимков «Два президента»

Фото: София Паникова

Интерактивный стенд, где можно послушать прощальные речи Горбачева и Ельцина в конце карьеры

Фото: София Паникова

Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина

Фото: София Паникова

Михаил Горбачев (1931-2022) был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991) и единственным президентом СССР (1990-1991). Борис Ельцин (1931-2007) стал первым президентом России (1991-1999).

«Мы представляем людей, которые изменили течение прошлого века и ход нынешнего не только для России, но и для всего мира. Мы свели Горбачева и Ельцина лицом к лицу. Но не сталкивали и не противопоставляли, потому что в их человеческих судьбах значительно больше общего, чем различий»,— рассказал на открытии исполнительный директор Президентского центра Бориса Ельцина Александр Дроздов.

Выставочное пространство разделено на четыре тематические зоны, с каждой стороны показаны жизненные этапы исторических фигур. По словам директора музея Бориса Ельцина Анны Бородулиной, судьбы двух президентов очень часто «рифмовались».

Открывает экспозицию «Завтра была оттепель», где показаны эпизоды из юности будущих политиков. В 1950 году Михаил Сергеевич поступил в МГУ на юридический факультет. Борис Николаевич поступает в 1949 году в Уральский политехнический институт (теперь УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина). Они первые в своей семье, кто получает высшее образование.

С другой стороны «Любовь». Своих единственных и любимых жен они тоже встречают именно в студенческие годы.

Далее стенд «Борьба и единство», с другой — «Социализм с человеческим лицом». На фотографиях Горбачев и Ельцин часто в окружении людей на демонстрациях, стройках, посещении колхозов и производственных коллективов. Анна Бородулина уточнила, что для Советского Союза были нехарактерны публичные политики, которые стремятся к живому взаимодействию.

Самым ярким моментом стало выступление на Октябрьском пленуме ЦК КПСС в 1987 году. Ельцин раскритиковал Горбачева за его «полуперестройку» и «полуреформы». На фото запечатлено, как во время съезда КПСС в 1990 году Ельцин публично покидает партию и остается беспартийным до конца своей жизни.

Завершает показ интерактивная экспозиция, где можно услышать запись прощальную речь каждого лидера страны в телеобращении.

«Очень важно думать о политиках в человеческом измерении. Это сложные люди. Такую власть выдерживать, безусловно, тяжело. Достоинства, недостатки, преимущества, слабости. Они у всех нас есть. Михаил Сергеевич и Борис Николаевич даже в своей политической карьере, в первую очередь, были людьми с ценностями. Вот это, мне кажется, то, что их более всего объединяет»,— подчеркнула Анна Бородулина.

Фотовыставка будет открыта до 29 марта. Вход свободный.

София Паникова

Фотогалерея

«Не было никогда у меня мечты или желания работать в Москве»

Предыдущая фотография
Первый заместитель председателя Госстроя СССР Борис Николаевич Ельцин во время митинга в Лужниках, 1988 год

Первый заместитель председателя Госстроя СССР Борис Николаевич Ельцин во время митинга в Лужниках, 1988 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Киселев  /  купить фото

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области.

Митинг у Белого дома в августе 1991 года в поддержку передачи государственной власти Борису Ельцину (второй слева), Александр Руцкой (второй справа)

Митинг у Белого дома в августе 1991 года в поддержку передачи государственной власти Борису Ельцину (второй слева), Александр Руцкой (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Митинг у Белого дома в поддержку Бориса Ельцина

Митинг у Белого дома в поддержку Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Церемония подписания Договора по общественному согласию. Президент России Борис Ельцин (в центре) во время церемонии.

Церемония подписания Договора по общественному согласию. Президент России Борис Ельцин (в центре) во время церемонии.

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Узбекистана Ислам Каримов (в центре) и президент России Борис Ельцин (справа) во время встречи в Кремле, 1994 год

Президент Узбекистана Ислам Каримов (в центре) и президент России Борис Ельцин (справа) во время встречи в Кремле, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (слева) и президент России Борис Ельцин (в центре) во время посещения Кировского завода.

Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (слева) и президент России Борис Ельцин (в центре) во время посещения Кировского завода.

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Министр иностранных дел России Андрей Козырев (признан иноагентом) во время встречи президента России Бориса Ельцина и главы КНР Цзянь Цзэминя (слева). Встреча прошла в Кремле в 1994 году

Министр иностранных дел России Андрей Козырев (признан иноагентом) во время встречи президента России Бориса Ельцина и главы КНР Цзянь Цзэминя (слева). Встреча прошла в Кремле в 1994 году

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Королева Великобритании Елизавета II (слева) и президент России Борис Ельцин (справа) во время официального визита королевы в Россию. Прогулка по Набережной реки Нева, 1994 год

Королева Великобритании Елизавета II (слева) и президент России Борис Ельцин (справа) во время официального визита королевы в Россию. Прогулка по Набережной реки Нева, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент России Борис Ельцин (в центре) и председатель правительства России Виктор Черномырдин (второй слева) во время встречи с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, 1995 год

Президент России Борис Ельцин (в центре) и председатель правительства России Виктор Черномырдин (второй слева) во время встречи с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, 1995 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

Борис и Наина Ельцины

Борис и Наина Ельцины

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Донской

Президент США Билл Клинтон и президент РФ Борис Ельцин во время пресс-конференции. Фото ТАСС

Президент США Билл Клинтон и президент РФ Борис Ельцин во время пресс-конференции. Фото ТАСС

Фото: Собрание музея «Московский Дом фотографии

Председатель Совета Федерации Егор Строев (слева), председатель Госдумы Геннадий Селезнев (второй справа) и патриарх Московский и всея Руси Алексий II (справа) на церемонии инаугурация президента России Бориса Ельцина (в центре) в Государственном кремлевском дворце, 1996 год

Председатель Совета Федерации Егор Строев (слева), председатель Госдумы Геннадий Селезнев (второй справа) и патриарх Московский и всея Руси Алексий II (справа) на церемонии инаугурация президента России Бориса Ельцина (в центре) в Государственном кремлевском дворце, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заседание глав государств Союза независимых государств (СНГ) президенты: Беларуси Александр Лукашенко (слева), Казахстана Нурсултан Назарбаев (второй слева), Кыргызстана Аскар Акаев (в центре) и России Борис Ельцин (справа), 1996 год

Заседание глав государств Союза независимых государств (СНГ) президенты: Беларуси Александр Лукашенко (слева), Казахстана Нурсултан Назарбаев (второй слева), Кыргызстана Аскар Акаев (в центре) и России Борис Ельцин (справа), 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Президент России Борис Ельцин (слева) и губернатор Свердловской области Эдуард Россель (справа), 1997 год

Президент России Борис Ельцин (слева) и губернатор Свердловской области Эдуард Россель (справа), 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Президент США Билл Клинтон (второй слева), президент России Борис Ельцин (второй справа) и супруги президентов Наина Ельцина (слева) и Хиллари Клинтон (справа).

Президент США Билл Клинтон (второй слева), президент России Борис Ельцин (второй справа) и супруги президентов Наина Ельцина (слева) и Хиллари Клинтон (справа).

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Исполняющий обязанностей вице-премьера России Борис Немцов (слева) и президент России Борис Ельцин (справа) во время проводов стажеров за границу, 1998 год

Исполняющий обязанностей вице-премьера России Борис Немцов (слева) и президент России Борис Ельцин (справа) во время проводов стажеров за границу, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент России Борис Ельцин (слева), министр обороны России Игорь Сергеев (второй слева), председатель правительства России Сергей Степашин (второй справа) и глава президентской администрации Александр Волошин (справа) во время приема выпускников военных Академий в Кремле, 1999 год

Президент России Борис Ельцин (слева), министр обороны России Игорь Сергеев (второй слева), председатель правительства России Сергей Степашин (второй справа) и глава президентской администрации Александр Волошин (справа) во время приема выпускников военных Академий в Кремле, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Борис Ельцин и председатель правительства России Владимир Путин в Кремле во время подписания договора об объединении между Россией и Белоруссией, 1999 год

Президент России Борис Ельцин и председатель правительства России Владимир Путин в Кремле во время подписания договора об объединении между Россией и Белоруссией, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Новогодние обращения Бориса Ельцина и Владимира Путина (1999)

Новогодние обращения Бориса Ельцина и Владимира Путина (1999)

Фото: Президентский центр Бориса Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин и его дочь Татьяна (справа) приветствуют элиту в Большом театре, 2000 год

Первый президент России Борис Ельцин и его дочь Татьяна (справа) приветствуют элиту в Большом театре, 2000 год

Борис Ельцин (второй слева), его супруга Наина (слева), российский теннисист Евгений Кафельников (в центре) и главный тренер сборной команды России по теннису Шамиль Тарпищев (справа) во время награждения победителя турнира &quot;Кубок Кремля&quot;, 2001 год

Борис Ельцин (второй слева), его супруга Наина (слева), российский теннисист Евгений Кафельников (в центре) и главный тренер сборной команды России по теннису Шамиль Тарпищев (справа) во время награждения победителя турнира "Кубок Кремля", 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Борис Ельцин (слева) и президент Франции Жак Ширак (справа) на трибуне во время финального теннисного матча Кубка Дэвиса, 2002 год

Борис Ельцин (слева) и президент Франции Жак Ширак (справа) на трибуне во время финального теннисного матча Кубка Дэвиса, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Борис Ельцин (слева) поздравляет теннисистку Анастасию Мыскину (справа) с победой в финальной игре турнира &quot;Кубок Кремля&quot;, 2003 год

Борис Ельцин (слева) поздравляет теннисистку Анастасию Мыскину (справа) с победой в финальной игре турнира "Кубок Кремля", 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и первый Президент России Борис Ельцин (справа) с супругой Наиной (в центре) на торжественных мероприятиях на Красной площади, посвященных Дню России, 2004 год

Президент России Владимир Путин (слева) и первый Президент России Борис Ельцин (справа) с супругой Наиной (в центре) на торжественных мероприятиях на Красной площади, посвященных Дню России, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 29

Первый заместитель председателя Госстроя СССР Борис Николаевич Ельцин во время митинга в Лужниках, 1988 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Киселев  /  купить фото

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области.

Митинг у Белого дома в августе 1991 года в поддержку передачи государственной власти Борису Ельцину (второй слева), Александр Руцкой (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Митинг у Белого дома в поддержку Бориса Ельцина

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Церемония подписания Договора по общественному согласию. Президент России Борис Ельцин (в центре) во время церемонии.

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Узбекистана Ислам Каримов (в центре) и президент России Борис Ельцин (справа) во время встречи в Кремле, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (слева) и президент России Борис Ельцин (в центре) во время посещения Кировского завода.

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Министр иностранных дел России Андрей Козырев (признан иноагентом) во время встречи президента России Бориса Ельцина и главы КНР Цзянь Цзэминя (слева). Встреча прошла в Кремле в 1994 году

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Королева Великобритании Елизавета II (слева) и президент России Борис Ельцин (справа) во время официального визита королевы в Россию. Прогулка по Набережной реки Нева, 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент России Борис Ельцин (в центре) и председатель правительства России Виктор Черномырдин (второй слева) во время встречи с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, 1995 год

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

Борис и Наина Ельцины

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Донской

Президент США Билл Клинтон и президент РФ Борис Ельцин во время пресс-конференции. Фото ТАСС

Фото: Собрание музея «Московский Дом фотографии

Председатель Совета Федерации Егор Строев (слева), председатель Госдумы Геннадий Селезнев (второй справа) и патриарх Московский и всея Руси Алексий II (справа) на церемонии инаугурация президента России Бориса Ельцина (в центре) в Государственном кремлевском дворце, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заседание глав государств Союза независимых государств (СНГ) президенты: Беларуси Александр Лукашенко (слева), Казахстана Нурсултан Назарбаев (второй слева), Кыргызстана Аскар Акаев (в центре) и России Борис Ельцин (справа), 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Президент России Борис Ельцин (слева) и губернатор Свердловской области Эдуард Россель (справа), 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Президент США Билл Клинтон (второй слева), президент России Борис Ельцин (второй справа) и супруги президентов Наина Ельцина (слева) и Хиллари Клинтон (справа).

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Исполняющий обязанностей вице-премьера России Борис Немцов (слева) и президент России Борис Ельцин (справа) во время проводов стажеров за границу, 1998 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент России Борис Ельцин (слева), министр обороны России Игорь Сергеев (второй слева), председатель правительства России Сергей Степашин (второй справа) и глава президентской администрации Александр Волошин (справа) во время приема выпускников военных Академий в Кремле, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Борис Ельцин и председатель правительства России Владимир Путин в Кремле во время подписания договора об объединении между Россией и Белоруссией, 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Новогодние обращения Бориса Ельцина и Владимира Путина (1999)

Фото: Президентский центр Бориса Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин и его дочь Татьяна (справа) приветствуют элиту в Большом театре, 2000 год

Борис Ельцин (второй слева), его супруга Наина (слева), российский теннисист Евгений Кафельников (в центре) и главный тренер сборной команды России по теннису Шамиль Тарпищев (справа) во время награждения победителя турнира "Кубок Кремля", 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Борис Ельцин (слева) и президент Франции Жак Ширак (справа) на трибуне во время финального теннисного матча Кубка Дэвиса, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Борис Ельцин (слева) поздравляет теннисистку Анастасию Мыскину (справа) с победой в финальной игре турнира "Кубок Кремля", 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и первый Президент России Борис Ельцин (справа) с супругой Наиной (в центре) на торжественных мероприятиях на Красной площади, посвященных Дню России, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все