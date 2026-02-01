Хаменеи предостерег США от ударов по Ирану

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что, если США развяжут войну, то она примет региональный масштаб. Накануне аятолла посетил мавзолей Рухоллы Хомейни, лидера исламской революции в стране. Эта поездка стала первым появлением Али Хаменеи на публике после масштабных протестов в стране.

«Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет война регионального уровня», — приводит слова Али Хаменеи агентство Tasnim. «Мы не начинаем войн и не хотим нападать на какую-либо страну, но народ Ирана даст крепкий отпор тому, кто нападет и причинит вред», — добавил он.

По словам Али Хаменеи, иранский народ не должен бояться заявлений президента США Дональда Трампа о переброске большого количества вооружений на Ближний Восток. 26 января господин Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия.