В Подмосковье начали проверку из-за подозрения на оспу обезьян

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование в Московской области из-за сообщения о возможном случае оспы обезьян. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным надзорного органа, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Специалисты выявляют контактных лиц и проводят обследование. «Произведен забор биоматериала для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что вирус передается при контакте с поврежденной кожей зараженного или загрязненными предметами. Для диагностики заболевания используются отечественные тест-системы, позволяющие быстро выявить инфекцию.

Ранее с подозрением на оспу обезьян в больницу в Домодедове был госпитализирован один человек. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам во время поездок за рубеж избегать контактов с грызунами и приматами, которые могут быть переносчиками вируса.