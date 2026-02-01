Цены на свинину в России за год упали на 27%

Стоимость товарной свинины в оптовой закупке с 26 января по 1 февраля снизилась на 8% по сравнению с предыдущей неделей и на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Ъ».

По данным NTech, средняя оптовая цена составила 104 руб. за 1 кг (на 27% ниже уровня прошлого года). Грудинка подешевела на 30%, до 192 руб. за 1 кг, лопатка — на 26%, до 185 руб. за 1 кг. Карбонад остался на уровне 335 руб. за 1 кг — на 18% выше, чем годом ранее.

Обвал цен обусловлен перепроизводством, поскольку объемы выпуска свинины значительно увеличились, несмотря на стабильное внутреннее потребление и небольшие экспортные поставки.

