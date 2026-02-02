Прогноз хронической адаптации

2026–2028 годы могут поставить перед РФ несколько новых задач по адаптации экономики к меняющемуся внешнеторговому окружению и ряду внутренних трендов, включая изменения налогового ландшафта и бюджетной политики, фиксирует свежий среднесрочный макропрогноз рейтингового агентства АКРА. Базовый его сценарий предполагает замедление роста ВВП в 2026 году до 0,8–1,4% (в 2025 году – до 0,8%, это результат «управляемого охлаждения» экономики за счет жесткой денежной политики) с ускорением до 1–2% в 2027 году и 1,1–2,3% в 2028-м. В отличие от Минэкономики, где ожидают в 2026 году спада капвложений на 0,5% (см. “Ъ” от 25 сентября), в АКРА ждут, что инвестиции в РФ сохранят рост (на 0,2–1% в 2026-м с последующим ускорением до 2,1–3,1% в 2027-м и 1,9–3,1% в 2028 году), но, по сути, это «перенос» на год части вложений, ожидавшихся в 2025-м. Их фактическую динамику в 2025 году в агентстве оценивают в 0,5–0,8% роста, тогда как ведомство Максима Решетникова еще осенью ожидало увеличения на 1,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Внешнеторговая ситуация, отметим, в прогнозе описывается как результат противодействия двух трендов: так, снижению цен нефти (до $50–55 в 2026-м с последующим восстановлением) будет противостоять коррекция резко увеличившихся дисконтов на поставки российского сырья — с более чем $20 до $8–10 за баррель после адаптации логистики. Аналитики агентства отмечают, что это происходило и на прежних этапах ужесточения санкций. Совокупные оценки экспорта РФ (потолок в $451 млрд, $488 млрд, $512 млрд в 2026–2028 годах), вероятно, учитывают планы по наращиванию несырьевых поставок, импорт же будет расти c отставанием (потолок — $414 млрд, $451 млрд, $468 млрд соответственно). На этом фоне, отметим, ожидания АКРА ослабления курса рубля (87,4–92,9 руб. за $1 в 2026 году, 89–96,1 руб.— в 2027-м и 93,2–102,7 руб.— в 2028-м), как и большинство подобных оценок, выглядят в нынешней конъюнктуре несколько завышенными: расширение профицита торгового баланса при сокращении спроса на «токсичные» валюты как населения, так и компаний не дает оснований предполагать существенного ослабления рубля. Впрочем, в АКРА ожидания объясняют предполагаемым снижением среднегодовой налоговой цены нефти на 5–10%. При цене в $50 за баррель в 2026 году после $56 в 2025 году и базовой цене «бюджетного правила» в $59 ФНБ будет тратиться и бюджет потенциально недополучит 0,5–0,7% ВВП доходов. «По этой же причине прогноз по курсу при прочих равных должен содержать ослабление рубля»,— предполагают в АКРА.

Олег Сапожков